Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 21,12 22,30 -5,29 MLP Sağlık 12,39 12,95 -4,32 Garanti Bankası 8,44 8,76 -3,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Gözde Girişim 3,36 3,45 -2,61 Vestel 12,74 13,08 -2,60 T.S.K.B. 0,75 0,77 -2,60 Hürriyet Gzt. 0,84 0,86 -2,33 Good-Year 3,24 3,30 -1,82 Alarko Holding 2,46 2,50 -1,60 Migros Ticaret 13,65 13,87 -1,59 Coca Cola İçecek 30,90 31,34 -1,40 Türk Traktör 31,20 31,64 -1,39 Kerevitaş Gıda 1,50 1,52 -1,32 Odaş Elektrik 1,56 1,58 -1,27 Özderici GMYO 0,81 0,82 -1,22 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19 Türk Telekom 4,38 4,43 -1,13 T. Halk Bankası 6,21 6,28 -1,11 ICBC Turkey Bank 3,57 3,61 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

