Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,83 0,86 -3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 İndeks Bilgisayar 6,89 7,08 -2,68 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Park Elek.Madencilik 2,36 2,40 -1,67 Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31 Özderici GMYO 0,82 0,83 -1,20 Hürriyet Gzt. 0,83 0,84 -1,19 Koza Altın 42,40 42,90 -1,17 Soda Sanayii 7,27 7,35 -1,09 Tat Gıda 4,20 4,24 -0,94 Vestel 13,20 13,32 -0,90 Ülker Bisküvi 18,83 19,00 -0,89 Kerevitaş Gıda 1,54 1,55 -0,65 Odaş Elektrik 1,55 1,56 -0,64 Bera Holding 1,81 1,82 -0,55 Enerjisa Enerji 5,47 5,49 -0,36 Eczacıbaşı İlaç 2,79 2,80 -0,36 Koza Madencilik 5,71 5,73 -0,35 Hektaş 12,05 12,09 -0,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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