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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,01 1,07 -5,61 GSD Holding 0,93 0,98 -5,10 Akbank 6,31 6,55 -3,66 Türk Telekom 4,44 4,60 -3,48 Vestel 12,77 13,20 -3,26 Vakıflar Bankası 4,27 4,41 -3,17 Halkbank 6,17 6,37 -3,14 Sabancı Holding 7,93 8,18 -3,06 Park Elek.Madencilik 2,30 2,36 -2,54 Turkcell 12,77 13,10 -2,52 Ülker Bisküvi 18,36 18,83 -2,50 Garanti Bankası 8,49 8,70 -2,41 Hürriyet Gzt. 0,81 0,83 -2,41 Tüpraş 129,00 131,90 -2,20 İndeks Bilgisayar 6,75 6,89 -2,03 Anadolu Efes 20,00 20,40 -1,96 Kerevitaş Gıda 1,51 1,54 -1,95 Karsan Otomotiv 1,51 1,54 -1,95 Odaş Elektrik 1,52 1,55 -1,94 Çelebi 63,50 64,70 -1,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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