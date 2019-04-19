Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 5,10 5,21 -2,11 Petkim 4,66 4,74 -1,69 Türk Hava Yolları 14,15 14,33 -1,26 Fenerbahçe Futbol 7,22 7,31 -1,23 İş Bankası (C) 5,91 5,98 -1,17 Akbank 6,24 6,31 -1,11 Ford Otosan 52,35 52,90 -1,04 Göltaş Çimento 10,67 10,77 -0,93 Vestel 12,67 12,77 -0,78 Enerjisa Enerji 5,46 5,50 -0,73 Global Yat. Holding 2,94 2,96 -0,68 Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68 Karsan Otomotiv 1,50 1,51 -0,66 Tüpraş 128,20 129,00 -0,62 Anadolu Efes 19,88 20,00 -0,60 Bera Holding 1,81 1,82 -0,55 Şok Marketler 9,13 9,18 -0,54 Gentaş 1,89 1,90 -0,53 Garanti Bankası 8,45 8,49 -0,47 Otokar 110,80 111,30 -0,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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