Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 18,71 19,38 -3,46 Anadolu Efes 19,30 19,88 -2,92 Fenerbahçe Futbol 7,03 7,22 -2,63 Albaraka Türk 1,52 1,56 -2,56 Tüpraş 125,10 128,20 -2,42 Çelebi 63,00 64,50 -2,33 MLP Sağlık 12,20 12,49 -2,32 Gersan Elektrik 2,11 2,16 -2,31 Vestel 12,38 12,67 -2,29 Zorlu Enerji 1,30 1,33 -2,26 Sasa Polyester 8,20 8,38 -2,15 İş Bankası (C) 5,79 5,91 -2,03 Sabancı Holding 7,76 7,92 -2,02 Aksa Enerji 2,43 2,48 -2,02 Akbank 6,12 6,24 -1,92 Garanti Bankası 8,29 8,45 -1,89 Çemtaş 5,93 6,03 -1,66 Şok Marketler 8,98 9,13 -1,64 Türk Hava Yolları 13,93 14,15 -1,55 İpek Doğal Enerji 4,44 4,51 -1,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

