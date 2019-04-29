Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 17,90 19,00 -5,79 İş Fin.Kir. 7,81 8,18 -4,52 Türk Traktör 28,24 29,40 -3,95 İş Bankası (C) 5,28 5,49 -3,83 Gersan Elektrik 2,07 2,15 -3,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,12 -3,30 Vakıflar Bankası 3,97 4,09 -2,93 ASELSAN 20,74 21,30 -2,63 Ege Endüstri 422,30 433,50 -2,58 Garanti Bankası 7,94 8,15 -2,58 Akbank 6,05 6,21 -2,58 İskenderun Demir Çelik 6,87 7,05 -2,55 Tüpraş 124,00 127,20 -2,52 İttifak Holding 6,22 6,38 -2,51 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Şok Marketler 9,14 9,35 -2,25 Global Yat. Holding 2,91 2,97 -2,02 ICBC Turkey Bank 3,41 3,48 -2,01 Yataş 4,50 4,59 -1,96 Çemtaş 5,62 5,73 -1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

