Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,50 0,55 -9,09 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,93 -5,38 Verusa Holding 17,00 17,90 -5,03 Çemtaş 5,45 5,62 -3,02 Ford Otosan 52,70 54,30 -2,95 İttifak Holding 6,08 6,22 -2,25 Trabzonspor Sportif 0,99 1,01 -1,98 Türk Traktör 27,76 28,24 -1,70 Aksa 8,14 8,28 -1,69 Yataş 4,43 4,50 -1,56 ASELSAN 20,44 20,74 -1,45 Ülker Bisküvi 19,02 19,29 -1,40 Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39 Ege Endüstri 416,50 422,30 -1,37 MLP Sağlık 11,92 12,08 -1,32 Odaş Elektrik 1,53 1,55 -1,29 Fenerbahçe Futbol 7,12 7,21 -1,25 Enerjisa Enerji 5,38 5,44 -1,10 İş GMYO 0,98 0,99 -1,01 Otokar 112,00 113,10 -0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

