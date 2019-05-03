Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,43 0,45 -4,44 Vestel 11,42 11,91 -4,11 Coca Cola İçecek 30,16 31,42 -4,01 Türk Telekom 4,12 4,23 -2,60 Anadolu Efes 19,82 20,26 -2,17 MLP Sağlık 11,47 11,72 -2,13 Yataş 4,25 4,34 -2,07 İş Fin.Kir. 7,74 7,90 -2,03 Tat Gıda 4,04 4,12 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92 TAV Havalimanları 24,58 25,00 -1,68 Bim Mağazalar 79,50 80,80 -1,61 Koza Altın 41,42 42,00 -1,38 Good-Year 2,95 2,99 -1,34 Odaş Elektrik 1,48 1,50 -1,33 Trakya Cam 3,09 3,13 -1,28 Ülker Bisküvi 18,86 19,10 -1,26 Ereğli Demir Çelik 8,95 9,05 -1,10 Koç Holding 16,32 16,50 -1,09 Çelebi 73,20 74,00 -1,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

