Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 2,19 -5,48 Anadolu Efes 19,30 20,26 -4,74 Vestel 11,39 11,91 -4,37 Coca Cola İçecek 30,22 31,42 -3,82 Mavi Giyim 36,34 37,50 -3,09 Hektaş 11,50 11,85 -2,95 MLP Sağlık 11,39 11,72 -2,82 Aksa 7,90 8,10 -2,47 Bim Mağazalar 79,05 80,80 -2,17 Ülker Bisküvi 18,72 19,10 -1,99 Türk Telekom 4,15 4,23 -1,89 Yataş 4,26 4,34 -1,84 Trakya Cam 3,08 3,13 -1,60 Çelebi 72,90 74,00 -1,49 Arçelik 17,78 18,03 -1,39 TAV Havalimanları 24,66 25,00 -1,36 Tüpraş 124,00 125,70 -1,35 Good-Year 2,95 2,99 -1,34 Göltaş Çimento 10,36 10,50 -1,33 Odaş Elektrik 1,48 1,50 -1,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

