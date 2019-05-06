Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 2,07 -19,81 Global Yat. Holding 2,65 2,83 -6,36 Karsan Otomotiv 1,37 1,46 -6,16 Vestel 10,75 11,39 -5,62 Albaraka Türk 1,31 1,37 -4,38 Aksa Enerji 2,22 2,32 -4,31 ICBC Turkey Bank 3,18 3,32 -4,22 MLP Sağlık 10,95 11,39 -3,86 Netaş Telekom. 6,95 7,22 -3,74 Good-Year 2,84 2,95 -3,73 Hürriyet Gzt. 0,79 0,82 -3,66 Park Elek.Madencilik 2,14 2,22 -3,60 Gentaş 1,71 1,77 -3,39 Gübre Fabrik. 2,58 2,67 -3,37 Gersan Elektrik 2,01 2,08 -3,37 Kordsa Teknik Tekstil 11,57 11,96 -3,26 Zorlu Enerji 1,20 1,24 -3,23 Afyon Çimento 3,99 4,12 -3,16 Göltaş Çimento 10,06 10,36 -2,90 Migros Ticaret 13,14 13,51 -2,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

