Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 17,66 18,65 -5,31 Mavi Giyim 34,50 36,18 -4,64 Koç Holding 15,50 16,17 -4,14 Arçelik 16,76 17,47 -4,06 Yataş 4,06 4,21 -3,56 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 2,04 -3,43 İş Bankası (C) 5,07 5,25 -3,43 Turkcell 11,59 12,00 -3,42 Garanti Bankası 7,75 8,02 -3,37 İş Fin.Kir. 7,75 8,00 -3,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 1,03 -2,91 Sabancı Holding 7,22 7,42 -2,70 Anadolu Cam 2,92 3,00 -2,67 Akbank 5,80 5,95 -2,52 Şişe Cam 5,87 6,02 -2,49 Ülker Bisküvi 18,06 18,52 -2,48 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Anadolu Efes 18,86 19,27 -2,13 İhlas Holding 0,46 0,47 -2,13 Odaş Elektrik 1,42 1,45 -2,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

