Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,44 -18,18 Vestel 10,49 11,36 -7,66 Gözde Girişim 3,08 3,31 -6,95 Tüpraş 117,10 122,70 -4,56 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 Vakıflar Bankası 3,76 3,92 -4,08 Türk Hava Yolları 12,46 12,96 -3,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,05 -3,81 Galatasaray Sportif 2,03 2,11 -3,79 Sasa Polyester 5,59 5,81 -3,79 Migros Ticaret 12,52 12,99 -3,62 İskenderun Demir Çelik 5,71 5,92 -3,55 ASELSAN 18,80 19,49 -3,54 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,86 -3,49 Netaş Telekom. 6,50 6,73 -3,42 Çemtaş 5,24 5,40 -2,96 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,70 -2,94 Akbank 5,66 5,83 -2,92 İş Bankası (C) 5,07 5,22 -2,87 Odaş Elektrik 1,37 1,41 -2,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

