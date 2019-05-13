Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,09 1,25 -12,80 Beşiktaş Futbol Yat. 1,54 1,75 -12,00 Polisan Holding 2,84 3,21 -11,53 Fenerbahçe Futbol 7,61 8,38 -9,19 Emlak Konut GMYO 1,23 1,35 -8,89 Bera Holding 1,55 1,69 -8,28 Gentaş 1,56 1,70 -8,24 Yataş 3,90 4,23 -7,80 Gersan Elektrik 1,81 1,96 -7,65 Vestel 9,49 10,25 -7,41 Şok Marketler 7,65 8,25 -7,27 Trabzonspor Sportif 0,91 0,98 -7,14 Odaş Elektrik 1,30 1,40 -7,14 Galatasaray Sportif 1,90 2,04 -6,86 Özderici GMYO 0,71 0,76 -6,58 Şekerbank 0,86 0,92 -6,52 Bim Mağazalar 73,25 78,00 -6,09 Netaş Telekom. 5,98 6,35 -5,83 Kerevitaş Gıda 1,50 1,59 -5,66 Gübre Fabrik. 2,42 2,56 -5,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

