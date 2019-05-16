Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,39 -5,13 Gentaş 1,45 1,50 -3,33 Galatasaray Sportif 1,85 1,91 -3,14 Gözde Girişim 2,90 2,98 -2,68 Soda Sanayii 7,58 7,78 -2,57 Alarko GMYO 43,62 44,76 -2,55 Petkim 4,61 4,73 -2,54 Tofaş Oto. Fab. 16,32 16,74 -2,51 Vestel 8,81 9,03 -2,44 Ford Otosan 50,85 52,10 -2,40 Tat Gıda 4,25 4,35 -2,30 Bim Mağazalar 72,50 74,00 -2,03 Trakya Cam 2,91 2,97 -2,02 Ege Endüstri 417,50 425,60 -1,90 Net Holding 1,56 1,59 -1,89 Emlak Konut GMYO 1,18 1,20 -1,67 Şok Marketler 7,67 7,80 -1,67 Fenerbahçe Futbol 7,27 7,39 -1,62 Mavi Giyim 34,00 34,50 -1,45 T.S.K.B. 0,68 0,69 -1,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

