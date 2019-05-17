Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,87 0,93 -6,45 Polisan Holding 2,30 2,44 -5,74 Galatasaray Sportif 1,76 1,85 -4,86 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 Türk Telekom 4,19 4,35 -3,68 Mavi Giyim 32,94 34,00 -3,12 Gözde Girişim 2,82 2,90 -2,76 Coca Cola İçecek 26,50 27,18 -2,50 Şok Marketler 7,48 7,67 -2,48 Alarko Holding 2,86 2,93 -2,39 Şekerbank 0,88 0,90 -2,22 Trabzonspor Sportif 0,89 0,91 -2,20 Koç Holding 15,15 15,48 -2,13 Türk Hava Yolları 12,02 12,27 -2,04 Arçelik 15,60 15,91 -1,95 Net Holding 1,53 1,56 -1,92 Otokar 101,10 103,00 -1,84 Tekfen Holding 23,80 24,24 -1,82 Pegasus 28,86 29,38 -1,77 Ereğli Demir Çelik 7,48 7,61 -1,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

