Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,37 1,54 -11,04 Albaraka Türk 1,11 1,19 -6,72 Gentaş 1,43 1,50 -4,67 Polisan Holding 2,10 2,20 -4,55 Sasa Polyester 5,24 5,48 -4,38 Eczacıbaşı İlaç 2,23 2,32 -3,88 Alarko Holding 2,75 2,85 -3,51 Zorlu Enerji 1,10 1,14 -3,51 Trabzonspor Sportif 0,83 0,86 -3,49 Tat Gıda 4,16 4,31 -3,48 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41 Gözde Girişim 2,73 2,82 -3,19 İş GMYO 0,92 0,95 -3,16 Türk Hava Yolları 11,71 12,09 -3,14 Vakıflar Bankası 3,50 3,61 -3,05 Aksa Enerji 2,24 2,31 -3,03 Aksa 8,07 8,32 -3,00 Şişe Cam 5,17 5,33 -3,00 Şok Marketler 7,43 7,65 -2,88 Hürriyet Gzt. 0,69 0,71 -2,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

