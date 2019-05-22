Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,35 -8,57 Kerevitaş Gıda 1,62 1,75 -7,43 ICBC Turkey Bank 2,71 2,90 -6,55 ASELSAN 16,59 17,62 -5,85 Tümosan Motor ve Traktör 3,77 4,00 -5,75 Göltaş Çimento 9,66 10,21 -5,39 Afyon Çimento 3,40 3,59 -5,29 Park Elek.Madencilik 1,85 1,95 -5,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 0,98 -5,10 Polisan Holding 2,00 2,10 -4,76 Alarko Holding 2,62 2,75 -4,73 Tofaş Oto. Fab. 15,41 16,17 -4,70 Sasa Polyester 5,00 5,24 -4,58 Aksa Enerji 2,14 2,24 -4,46 İş Fin.Kir. 4,93 5,16 -4,46 Gersan Elektrik 1,73 1,81 -4,42 Hürriyet Gzt. 0,66 0,69 -4,35 Netaş Telekom. 5,53 5,78 -4,33 Özderici GMYO 0,68 0,71 -4,23 Çemtaş 4,99 5,21 -4,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

