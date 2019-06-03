Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,24 9,75 -5,23 Netaş Telekom. 6,20 6,53 -5,05 İş Bankası (C) 4,93 5,12 -3,71 Emlak Konut GMYO 1,11 1,14 -2,63 Şişe Cam 5,09 5,20 -2,12 Tat Gıda 4,31 4,40 -2,05 Tüpraş 128,50 131,00 -1,91 Anadolu Efes 18,89 19,25 -1,87 Arçelik 17,11 17,42 -1,78 Tofaş Oto. Fab. 16,62 16,92 -1,77 Koç Holding 15,95 16,23 -1,73 Bera Holding 1,81 1,84 -1,63 Vakıflar Bankası 3,63 3,69 -1,63 Sasa Polyester 6,13 6,23 -1,61 Odaş Elektrik 1,33 1,35 -1,48 Otokar 101,80 103,30 -1,45 Galatasaray Sportif 1,39 1,41 -1,42 Hektaş 11,48 11,64 -1,37 Ford Otosan 54,30 55,05 -1,36 T. Halk Bankası 5,23 5,30 -1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

