Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,62 1,69 -4,14 Gentaş 1,55 1,61 -3,73 Tekfen Holding 25,30 26,26 -3,66 ASELSAN 18,44 19,05 -3,20 Sasa Polyester 6,56 6,76 -2,96 İttifak Holding 6,35 6,53 -2,76 Yataş 4,30 4,42 -2,71 Turkcell 12,33 12,67 -2,68 Netaş Telekom. 6,53 6,71 -2,68 Tat Gıda 4,40 4,52 -2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,39 -2,56 Türk Hava Yolları 12,92 13,26 -2,56 Zorlu Enerji 1,16 1,19 -2,52 Albaraka Türk 1,17 1,20 -2,50 Net Holding 1,56 1,60 -2,50 İş Bankası (C) 5,15 5,28 -2,46 İskenderun Demir Çelik 6,50 6,66 -2,40 Sabancı Holding 8,01 8,20 -2,32 Koza Altın 49,10 50,25 -2,29 Kardemir (D) 2,29 2,34 -2,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

