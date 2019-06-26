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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,12 3,34 -6,59 Trakya Cam 2,96 3,05 -2,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Galatasaray Sportif 1,41 1,45 -2,76 Türk Hava Yolları 12,47 12,77 -2,35 Tümosan Motor ve Traktör 3,88 3,96 -2,02 Ülker Bisküvi 19,40 19,78 -1,92 Koç Holding 17,48 17,80 -1,80 Koza Altın 52,75 53,70 -1,77 Akbank 6,72 6,84 -1,75 MLP Sağlık 11,76 11,96 -1,67 Sasa Polyester 6,48 6,59 -1,67 Arçelik 19,15 19,46 -1,59 Otokar 112,10 113,90 -1,58 Türk Traktör 30,50 30,98 -1,55 ASELSAN 17,74 18,00 -1,44 Turkcell 12,58 12,76 -1,41 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,47 -1,36 Garanti Bankası 8,89 8,99 -1,11 Anadolu Cam 2,79 2,82 -1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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