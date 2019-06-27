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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,30 7,80 -19,23 İş Fin.Kir. 3,00 3,12 -3,85 Bera Holding 1,81 1,86 -2,69 Gözde Girişim 2,71 2,78 -2,52 Çelebi 100,50 103,00 -2,43 Tekfen Holding 26,06 26,58 -1,96 Enka İnşaat 5,40 5,50 -1,82 Emlak Konut GMYO 1,13 1,15 -1,74 Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61 Alarko Holding 3,24 3,29 -1,52 Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43 Polisan Holding 2,22 2,25 -1,33 Tat Gıda 4,25 4,30 -1,16 Alarko GMYO 42,72 43,14 -0,97 Koza Madencilik 7,26 7,33 -0,95 Global Yat. Holding 2,93 2,95 -0,68 Koç Holding 17,37 17,48 -0,63 Akbank 6,68 6,72 -0,60 Halkbank 5,65 5,68 -0,53 Çemtaş 5,19 5,20 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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