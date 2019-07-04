Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53 Tukaş 4,38 4,75 -7,79 Vestel 11,08 11,71 -5,38 İş Fin.Kir. 2,96 3,10 -4,52 Verusa Holding 17,23 18,00 -4,28 Gözde Girişim 2,66 2,75 -3,27 Fenerbahçe Futbol 7,38 7,59 -2,77 Özderici GMYO 0,71 0,73 -2,74 Koza Madencilik 6,52 6,70 -2,69 MLP Sağlık 11,39 11,68 -2,48 Anadolu Efes 20,36 20,84 -2,30 İpek Doğal Enerji 5,22 5,34 -2,25 Parsan 14,80 15,10 -1,99 Ülker Bisküvi 18,80 19,18 -1,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,01 -1,98 Metro Holding 1,00 1,02 -1,96 Tofaş Oto. Fab. 19,55 19,91 -1,81 Ford Otosan 60,50 61,60 -1,79 İskenderun Demir Çelik 6,82 6,94 -1,73 Tümosan Motor ve Traktör 4,09 4,16 -1,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

