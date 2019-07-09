Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,74 10,63 -8,37 MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97 İpek Doğal Enerji 4,75 5,04 -5,75 Emlak Konut GMYO 1,16 1,23 -5,69 Gözde Girişim 2,50 2,65 -5,66 ICBC Turkey Bank 3,35 3,55 -5,63 Türk Traktör 30,92 32,76 -5,62 Gentaş 1,28 1,35 -5,19 Türk Hava Yolları 12,27 12,94 -5,18 Anadolu Grubu Holding 10,45 11,01 -5,09 Odaş Elektrik 1,37 1,44 -4,86 Karsan Otomotiv 1,18 1,24 -4,84 Net Holding 1,63 1,71 -4,68 Vakıflar Bankası 4,52 4,74 -4,64 İş Fin.Kir. 2,70 2,83 -4,59 Gübre Fabrik. 2,50 2,62 -4,58 ASELSAN 17,09 17,91 -4,58 Sabancı Holding 8,87 9,29 -4,52 Gersan Elektrik 2,19 2,29 -4,37 Halkbank 5,83 6,09 -4,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

