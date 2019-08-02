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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 136,40 143,40 -4,88 Turkcell 12,25 12,87 -4,82 Vakıflar Bankası 4,71 4,94 -4,66 Tofaş Oto. Fab. 18,77 19,64 -4,43 İpek Doğal Enerji 5,10 5,32 -4,14 İş Fin.Kir. 2,44 2,53 -3,56 Aselsan 18,91 19,58 -3,42 Aksa Enerji 2,28 2,36 -3,39 Otokar 121,80 126,00 -3,33 Bera Holding 1,75 1,81 -3,31 Şişe Cam 4,79 4,95 -3,23 Ford Otosan 58,50 60,40 -3,15 İş Bankası (C) 6,03 6,22 -3,05 Tekfen Holding 23,34 24,06 -2,99 Coca Cola İçecek 33,00 34,00 -2,94 İhlas Gayrimenkul 1,02 1,05 -2,86 Arçelik 17,19 17,69 -2,83 Tümosan Motor ve Traktör 4,15 4,27 -2,81 Çemaş Döküm 0,70 0,72 -2,78 Koç Holding 18,17 18,68 -2,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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