Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,81 15,20 -9,14 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 1,79 -7,82 Netaş Telekom. 6,71 7,25 -7,45 Aksa 8,56 9,19 -6,86 Alarko GMYO 41,42 43,00 -3,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 Hürriyet Gzt. 0,73 0,75 -2,67 Coca Cola İçecek 35,46 36,34 -2,42 Arçelik 16,79 17,19 -2,33 Mavi Giyim 38,06 38,96 -2,31 İş Bankası (C) 5,76 5,89 -2,21 Sabancı Holding 9,05 9,24 -2,06 Enka İnşaat 5,52 5,63 -1,95 Kerevitaş Gıda 2,07 2,11 -1,90 Ülker Bisküvi 18,25 18,60 -1,88 Tüpraş 135,10 137,30 -1,60 Kordsa Teknik Tekstil 11,21 11,38 -1,49 Net Holding 1,53 1,55 -1,29 T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18 Enerjisa Enerji 6,04 6,11 -1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

