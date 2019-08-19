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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88 Odaş Elektrik 1,57 1,65 -4,85 Parsan 14,15 14,85 -4,71 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,08 -4,63 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 1,64 -4,27 TAV Havalimanları 22,46 23,36 -3,85 Kerevitaş Gıda 2,04 2,12 -3,77 Ülker Bisküvi 16,50 17,12 -3,62 GSD Holding 0,80 0,83 -3,61 Yataş 5,41 5,61 -3,57 Koç Holding 17,37 18,01 -3,55 Netaş Telekom. 6,33 6,54 -3,21 Sasa Polyester 5,82 6,00 -3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 Tofaş Oto. Fab. 18,37 18,85 -2,55 Petkim 3,35 3,43 -2,33 Polisan Holding 2,20 2,25 -2,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 2,50 -2,00 Türk Hava Yolları 11,18 11,40 -1,93 Garanti Bankası 8,76 8,93 -1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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