Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Parsan13,8214,28-3,22MLP Sağlık13,1713,59-3,09Migros Ticaret18,2318,61-2,04Turkcell12,3312,58-1,99Galatasaray Sportif1,501,53-1,96İhlas Holding0,500,51-1,96Bim Mağazalar48,6449,52-1,78Ford Otosan58,0559,00-1,61Sabancı Holding8,698,83-1,59Ege Endüstri475,00482,50-1,55Ülker Bisküvi17,2017,47-1,55Arçelik16,8817,10-1,29Özderici GMYO0,800,81-1,23GSD Holding0,810,82-1,22Anadolu Grubu Holding12,5112,66-1,18Tukaş4,324,37-1,14Türk Traktör36,6037,00-1,08Coca Cola İçecek35,3235,70-1,06Enerjisa Enerji5,885,94-1,01Anadolu Efes24,3424,58-0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

