Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,51 -5,98 Tüpraş 126,80 130,40 -2,76 Tekfen Holding 20,90 21,48 -2,70 Verusa Holding 14,82 15,20 -2,50 MLP Sağlık 13,31 13,59 -2,06 Ford Otosan 58,05 59,15 -1,86 Soda Sanayii 5,49 5,59 -1,79 Türk Hava Yolları 11,34 11,54 -1,73 Çemtaş 5,26 5,35 -1,68 ASELSAN 17,80 18,10 -1,66 Ereğli Demir Çelik 6,33 6,43 -1,56 Göltaş Çimento 10,04 10,19 -1,47 Petkim 3,38 3,43 -1,46 Kardemir (D) 2,03 2,06 -1,46 Coca Cola İçecek 33,62 34,06 -1,29 İndeks Bilgisayar 7,16 7,24 -1,10 Şekerbank 0,90 0,91 -1,10 Enka İnşaat 5,72 5,78 -1,04 TAV Havalimanları 22,84 23,06 -0,95 ICBC Turkey Bank 3,38 3,41 -0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

