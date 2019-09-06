Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,31 1,51 -13,25 T.S.K.B. 0,86 0,90 -4,44 Gersan Elektrik 2,22 2,31 -3,90 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,92 -3,65 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 1,71 -3,51 İndeks Bilgisayar 7,25 7,51 -3,46 Vestel 11,37 11,76 -3,32 İş GMYO 0,89 0,92 -3,26 Şekerbank 0,94 0,97 -3,09 Aksa Enerji 2,63 2,71 -2,95 Eczacıbaşı İlaç 2,64 2,72 -2,94 Coca Cola İçecek 36,76 37,84 -2,85 İş Bankası (C) 5,83 6,00 -2,83 Garanti Bankası 9,16 9,41 -2,66 Tüpraş 128,50 132,00 -2,65 Tümosan Motor ve Traktör 4,07 4,18 -2,63 Sabancı Holding 8,68 8,90 -2,47 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25 İş Fin.Kir. 2,20 2,25 -2,22 MLP Sağlık 13,84 14,15 -2,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

