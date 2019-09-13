Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,77 1,84 -3,80 Yataş 6,12 6,27 -2,39 Pegasus 61,70 62,85 -1,83 Özderici GMYO 1,12 1,14 -1,75 Tofaş Oto. Fab. 19,13 19,47 -1,75 Göltaş Çimento 12,45 12,67 -1,74 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,91 -1,10 Çemaş Döküm 1,02 1,03 -0,97 Gübre Fabrik. 4,52 4,56 -0,88 Polisan Holding 2,41 2,43 -0,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,58 -0,78 Doğan Holding 1,39 1,40 -0,71 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,66 1,67 -0,60 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,83 -0,55 Afyon Çimento 4,33 4,35 -0,46 Kardemir (D) 2,24 2,25 -0,44 Ege Endüstri 477,10 479,00 -0,40 İndeks Bilgisayar 7,70 7,73 -0,39 Tüpraş 137,30 137,70 -0,29 Garanti Bankası 9,64 9,66 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

