Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,06 14,29 -8,61 Tekfen Holding 19,16 20,30 -5,62 Bera Holding 2,13 2,25 -5,33 Gersan Elektrik 2,41 2,51 -3,98 Galatasaray Sportif 1,71 1,78 -3,93 Kerevitaş Gıda 2,22 2,30 -3,48 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,78 -3,37 Ülker Bisküvi 19,94 20,60 -3,20 ASELSAN 19,55 20,10 -2,74 Türk Telekom 5,37 5,52 -2,72 İş Bankası (C) 6,11 6,28 -2,71 Sabancı Holding 9,10 9,33 -2,47 Anadolu Grubu Holding 14,23 14,58 -2,40 Ford Otosan 60,55 62,00 -2,34 Vestel 10,54 10,79 -2,32 Afyon Çimento 4,22 4,32 -2,31 Emlak Konut GMYO 1,28 1,31 -2,29 Halkbank 6,47 6,62 -2,27 Koç Holding 18,32 18,72 -2,14 Turkcell 12,96 13,24 -2,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

