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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 18:42 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78 Konya Çimento 207,90 218,00 -4,63 Özderici GMYO 1,09 1,14 -4,39 Çemaş Döküm 1,15 1,20 -4,17 Tümosan Motor ve Traktör 4,11 4,28 -3,97 MLP Sağlık 13,44 13,98 -3,86 Ereğli Demir Çelik 6,53 6,78 -3,69 Şok Marketler 10,90 11,28 -3,37 Bera Holding 2,03 2,10 -3,33 Galatasaray Sportif 1,61 1,66 -3,01 Afyon Çimento 4,16 4,28 -2,80 Hürriyet Gzt. 0,77 0,79 -2,53 Tekfen Holding 18,34 18,81 -2,50 Ege Endüstri 454,60 465,60 -2,36 İskenderun Demir Çelik 5,87 6,00 -2,17 Gentaş 1,38 1,41 -2,13 Enerjisa Enerji 5,90 6,02 -1,99 Çemtaş 5,09 5,19 -1,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92 Aksa Enerji 2,61 2,66 -1,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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