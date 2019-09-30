Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,06 1,10 -3,64 Vakıflar Bankası 5,18 5,33 -2,81 Pegasus 60,70 62,15 -2,33 Anadolu Efes 21,88 22,40 -2,32 Çemaş Döküm 1,28 1,31 -2,29 Ülker Bisküvi 19,65 20,04 -1,95 Akbank 8,12 8,27 -1,81 Galatasaray Sportif 1,65 1,68 -1,79 Şok Marketler 11,00 11,20 -1,79 Ford Otosan 59,40 60,35 -1,57 MLP Sağlık 14,70 14,92 -1,47 Emlak Konut GMYO 1,39 1,41 -1,42 Tekfen Holding 19,14 19,41 -1,39 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 2,38 -1,26 İş Bankası (C) 6,27 6,35 -1,26 Koç Holding 18,91 19,14 -1,20 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,71 -1,17 Garanti Bankası 10,21 10,33 -1,16 Coca Cola İçecek 33,68 34,06 -1,12 Halkbank 6,56 6,62 -0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

