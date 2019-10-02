Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00 Metro Holding 1,93 2,08 -7,21 Tüpraş 137,60 141,40 -2,69 Parsan 12,73 13,08 -2,68 Sabancı Holding 9,13 9,36 -2,46 MLP Sağlık 14,34 14,64 -2,05 İpek Doğal Enerji 6,70 6,84 -2,05 Mavi Giyim 45,56 46,50 -2,02 Enerjisa Enerji 6,32 6,45 -2,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,39 -1,67 Aksa 9,63 9,78 -1,53 Vestel 9,75 9,90 -1,52 Global Yat. Holding 3,91 3,97 -1,51 Gübre Fabrik. 5,59 5,67 -1,41 Akbank 7,88 7,99 -1,38 İş Fin.Kir. 2,17 2,20 -1,36 Deva Holding 6,87 6,96 -1,29 Koza Madencilik 9,29 9,41 -1,28 Hektaş 15,28 15,47 -1,23 Türk Telekom 5,66 5,73 -1,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

