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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 18:46 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,47 9,02 -6,10 İhlas Holding 0,54 0,57 -5,26 Bera Holding 2,29 2,36 -2,97 Alarko GMYO 52,50 53,90 -2,60 Hektaş 14,89 15,28 -2,55 Gübre Fabrik. 5,45 5,59 -2,50 Türk Telekom 5,52 5,66 -2,47 Kordsa Teknik Tekstil 12,65 12,96 -2,39 Tofaş Oto. Fab. 21,44 21,96 -2,37 Global Yat. Holding 3,82 3,91 -2,30 Aksa Enerji 2,64 2,70 -2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,45 -2,22 Emlak Konut GMYO 1,33 1,36 -2,21 Deva Holding 6,72 6,87 -2,18 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,95 -2,11 Trakya Cam 2,81 2,87 -2,09 GSD Holding 0,94 0,96 -2,08 Yataş 6,37 6,50 -2,00 Şişe Cam 4,47 4,56 -1,97 Türk Traktör 42,28 43,10 -1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır

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