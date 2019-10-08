FİNANS

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00 Park Elek.Madencilik 3,50 4,22 -17,06 Anadolu Efes 20,30 22,94 -11,51 Torunlar GMYO 1,71 1,82 -6,04 Doğuş Otomotiv 7,65 8,12 -5,79 Fenerbahçe Futbol 12,06 12,72 -5,19 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,93 -4,87 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35 Gübre Fabrik. 5,16 5,38 -4,09 Verusa Holding 16,00 16,68 -4,08 Kerevitaş Gıda 2,41 2,51 -3,98 Tekfen Holding 17,82 18,53 -3,83 Galatasaray Sportif 1,54 1,60 -3,75 ICBC Turkey Bank 4,11 4,27 -3,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,07 -3,74 Netaş Telekom. 9,25 9,60 -3,65 İhlas Holding 0,54 0,56 -3,57 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 12,64 -3,56 Odaş Elektrik 1,67 1,73 -3,47 Çemaş Döküm 1,12 1,16 -3,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisiÇerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi
İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolarİMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Depremin ardından fiyatları tavan yaptı

Depremin ardından fiyatları tavan yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

Çerezlik ayçiçeği üretiminde 150 milyon TL'lik gelir beklentisi

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.