Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,09 12,06 -8,04 Torunlar GMYO 1,58 1,71 -7,60 Bera Holding 2,10 2,26 -7,08 Netaş Telekom. 8,65 9,25 -6,49 Çemaş Döküm 1,05 1,12 -6,25 Tümosan Motor ve Traktör 4,40 4,69 -6,18 Verusa Holding 15,03 16,00 -6,06 İhlas Holding 0,51 0,54 -5,56 Park Elek.Madencilik 3,31 3,50 -5,43 Ülker Bisküvi 18,76 19,77 -5,11 Kerevitaş Gıda 2,29 2,41 -4,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,44 -4,55 Halkbank 5,74 6,01 -4,49 Konya Çimento 203,00 212,40 -4,43 Koç Holding 18,41 19,23 -4,26 MLP Sağlık 14,24 14,87 -4,24 Çemtaş 5,41 5,62 -3,74 Odaş Elektrik 1,61 1,67 -3,59 Tüpraş 133,30 138,20 -3,55 Akbank 7,47 7,74 -3,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

