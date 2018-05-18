Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,07 0,99 8,08 Sasa Polyester 9,49 8,81 7,72 Koç Holding 13,84 13,29 4,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,25 6,01 3,99 Ege Endüstri 311,80 300,60 3,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,30 3,33 Migros Ticaret 19,44 18,92 2,75 Ak Enerji 0,75 0,73 2,74 Sabancı Holding 9,89 9,68 2,17 ICBC Turkey Bank 5,26 5,15 2,14 Gübre Fabrik. 3,40 3,33 2,10 Enka İnşaat 5,01 4,91 2,04 Türk Telekom 5,70 5,59 1,97 Ford Otosan 60,10 59,00 1,86 İş Bankası (C) 6,21 6,10 1,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 2,33 1,72 Akbank 8,52 8,39 1,55 Vakıflar Bankası 5,68 5,60 1,43 Karsan Otomotiv 1,72 1,70 1,18 Garanti Bankası 8,96 8,86 1,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

