Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 6,19 5,73 8,03 Global Yat. Holding 3,90 3,69 5,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,48 6,14 5,54 Vakıflar Bankası 5,90 5,64 4,61 Anadolu Cam 2,68 2,58 3,88 Ford Otosan 60,80 58,80 3,40 Kordsa Teknik Tekstil 7,00 6,78 3,24 Garanti Bankası 9,25 8,96 3,24 Halkbank 7,88 7,65 3,01 İhlas Holding 0,36 0,35 2,86 Yapı ve Kredi Bank. 4,03 3,92 2,81 ICBC Turkey Bank 5,29 5,16 2,52 T.S.K.B. 1,24 1,21 2,48 Tekfen Holding 15,63 15,29 2,22 Emlak Konut GMYO 2,33 2,28 2,19 Doğan Holding 0,97 0,95 2,11 Ereğli Demir Çelik 11,88 11,66 1,89 Good-Year 3,36 3,30 1,82 Tüpraş 101,70 99,90 1,80 Netaş Telekom. 9,72 9,55 1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

