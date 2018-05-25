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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 25,68 23,86 7,63 İpek Doğal Enerji 5,70 5,37 6,15 Türk Hava Yolları 16,58 15,66 5,87 Trakya Cam 4,22 3,99 5,76 Ereğli Demir Çelik 11,94 11,31 5,57 Çemaş Döküm 1,74 1,65 5,45 Park Elek.Madencilik 2,89 2,75 5,09 Odaş Elektrik 4,16 3,96 5,05 Yapı ve Kredi Bank. 4,17 3,97 5,04 Anel Elektrik 2,54 2,42 4,96 Sasa Polyester 9,50 9,07 4,74 Ayen Enerji 3,33 3,19 4,39 Anadolu Cam 2,79 2,68 4,10 Otokar 77,00 74,10 3,91 Tüpraş 102,80 99,00 3,84 Zorlu Enerji 1,47 1,42 3,52 Petkim 4,73 4,57 3,50 Koza Altın 49,30 47,64 3,48 Fenerbahçe Futbol 38,16 36,88 3,47 Gözde Girişim 3,02 2,92 3,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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