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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,41 2,01 19,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 3,33 7,51 Karsan Otomotiv 1,66 1,59 4,40 Ereğli Demir Çelik 11,88 11,53 3,04 İpek Doğal Enerji 6,61 6,42 2,96 MLP Sağlık 16,14 15,78 2,28 Emlak Konut GMYO 2,39 2,34 2,14 Vestel 9,14 8,97 1,90 Mavi Giyim 47,78 47,08 1,49 Global Yat. Holding 3,82 3,77 1,33 Koza Madencilik 8,54 8,43 1,30 Deva Holding 4,00 3,95 1,27 Ford Otosan 66,60 65,80 1,22 Kipa Ticaret 1,96 1,94 1,03 Brisa 6,35 6,29 0,95 Tüpraş 108,00 107,00 0,93 Enerjisa Enerji 6,65 6,61 0,61 Çemtaş 5,42 5,39 0,56 Doğuş Otomotiv 7,32 7,29 0,41 Pegasus 27,24 27,16 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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