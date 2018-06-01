Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,98 6,70 4,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,24 5,04 3,97 Doğan Holding 0,97 0,94 3,19 Anadolu Cam 2,64 2,56 3,13 Ford Otosan 66,00 64,00 3,13 Tekfen Holding 15,57 15,14 2,84 Şişe Cam 4,08 3,98 2,51 TAV Havalimanları 22,28 21,94 1,55 ICBC Turkey Bank 5,08 5,01 1,40 Borusan Mannesmann 9,24 9,14 1,09 Aksa 11,64 11,54 0,87 Anel Elektrik 2,38 2,36 0,85 Soda Sanayii 5,35 5,31 0,75 Eczacıbaşı İlaç 3,45 3,43 0,58 Ereğli Demir Çelik 11,29 11,23 0,53 Kartonsan 252,80 251,50 0,52 Koza Madencilik 8,49 8,45 0,47 Vestel 8,90 8,86 0,45 Kardemir (D) 4,78 4,76 0,42 Koza Altın 47,90 47,78 0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

