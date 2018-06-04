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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 7,79 6,98 11,60 Fenerbahçe Futbol 42,40 39,50 7,34 Sasa Polyester 10,84 10,16 6,69 Koza Madencilik 8,84 8,49 4,12 Global Yat. Holding 3,80 3,65 4,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 ICBC Turkey Bank 5,24 5,08 3,15 Pegasus 26,86 26,04 3,15 Koza Altın 49,38 47,90 3,09 Coca Cola İçecek 36,18 35,28 2,55 Anadolu Cam 2,70 2,64 2,27 Anadolu Efes 24,28 23,76 2,19 Doğan Holding 0,99 0,97 2,06 Migros Ticaret 19,90 19,51 2,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,67 3,60 1,94 Ayen Enerji 3,55 3,49 1,72 Ak Enerji 0,72 0,71 1,41 T.S.K.B. 1,06 1,05 1,37 Çemtaş 5,28 5,22 1,15 Türk Traktör 57,85 57,20 1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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