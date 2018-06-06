Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,32 6,10 20,00 Anadolu Cam 2,84 2,72 4,41 Global Yat. Holding 3,88 3,72 4,30 Trakya Cam 3,96 3,81 3,94 Gübre Fabrik. 3,26 3,15 3,49 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Metro Holding 1,11 1,08 2,78 İpek Doğal Enerji 7,67 7,49 2,40 Otokar 74,90 73,25 2,25 İş Bankası (C) 5,80 5,70 1,75 Garanti Bankası 8,50 8,39 1,31 TAV Havalimanları 22,42 22,14 1,26 Doğan Holding 0,96 0,95 1,05 Netaş Telekom. 8,95 8,88 0,79 Ayen Enerji 3,84 3,81 0,79 Vakıflar Bankası 5,27 5,23 0,76 Türk Telekom 5,33 5,29 0,76 Şişe Cam 4,08 4,05 0,74 Sabancı Holding 8,88 8,82 0,68 Vestel 8,89 8,83 0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

