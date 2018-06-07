Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,63 2,41 9,13 İpek Doğal Enerji 8,20 7,67 6,91 Tüpraş 113,50 107,00 6,07 Çemaş Döküm 2,32 2,20 5,45 Gözde Girişim 2,89 2,75 5,09 Ülker Bisküvi 17,54 16,71 4,97 Kardemir (D) 4,57 4,38 4,34 Bim Mağazalar 67,85 65,05 4,30 Koza Altın 50,65 48,60 4,22 Tofaş Oto. Fab. 24,44 23,50 4,00 Migros Ticaret 19,51 18,79 3,83 Petkim 4,53 4,37 3,66 T. Halk Bankası 7,50 7,25 3,45 Koç Holding 14,26 13,80 3,33 Kipa Ticaret 2,02 1,96 3,06 Sabancı Holding 9,15 8,88 3,04 Anel Elektrik 2,38 2,31 3,03 Park Elek.Madencilik 2,80 2,72 2,94 Arçelik 15,41 15,01 2,66 Akbank 7,64 7,45 2,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

