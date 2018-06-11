Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,97 5,59 6,80 Türk Hava Yolları 14,07 13,47 4,45 Koç Holding 14,66 14,05 4,34 Vestel 8,89 8,54 4,10 Arçelik 15,75 15,18 3,75 Ereğli Demir Çelik 10,68 10,32 3,49 Şişe Cam 4,50 4,35 3,45 Net Holding 1,70 1,66 2,41 Ford Otosan 64,50 63,00 2,38 Coca Cola İçecek 35,94 35,12 2,33 Türk Traktör 49,80 48,70 2,26 Pegasus 24,86 24,32 2,22 Anadolu Cam 2,90 2,84 2,11 Enka İnşaat 4,29 4,21 1,90 Anadolu Efes 24,70 24,24 1,90 Metro Holding 1,17 1,15 1,74 Sinpaş GMYO 0,60 0,59 1,69 TAV Havalimanları 22,64 22,28 1,62 İpek Doğal Enerji 7,86 7,75 1,42 Halk GMYO 0,76 0,75 1,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

