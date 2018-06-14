Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 7,72 7,24 6,63 Bim Mağazalar 68,90 65,00 6,00 MLP Sağlık 13,00 12,30 5,69 Koza Madencilik 7,08 6,75 4,89 Trakya Cam 4,18 4,01 4,24 Aksa Enerji 4,00 3,84 4,17 Net Holding 1,77 1,70 4,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Zorlu Enerji 1,36 1,31 3,82 Anel Elektrik 2,27 2,19 3,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,27 5,11 3,13 Tüpraş 112,00 108,70 3,04 Coca Cola İçecek 34,76 33,74 3,02 Sabancı Holding 8,93 8,67 3,00 Ford Otosan 62,40 60,75 2,72 Türk Traktör 49,50 48,28 2,53 Aksa 10,99 10,72 2,52 Yataş 20,48 19,99 2,45 Soda Sanayii 6,16 6,02 2,33 Turkcell 11,61 11,35 2,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

