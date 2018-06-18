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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 4,29 3,88 10,57 Sasa Polyester 9,24 8,50 8,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,82 3,52 8,52 Gözde Girişim 2,50 2,39 4,60 Kartonsan 259,00 250,40 3,43 İş GMYO 0,95 0,92 3,26 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 Kardemir (D) 4,30 4,17 3,12 MLP Sağlık 13,40 13,00 3,08 Tekfen Holding 14,02 13,61 3,01 TAV Havalimanları 23,22 22,62 2,65 Afyon Çimento 4,92 4,80 2,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,39 5,27 2,28 Soda Sanayii 6,30 6,16 2,27 Ford Otosan 63,75 62,40 2,16 Doğuş Otomotiv 6,89 6,75 2,07 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 2,04 1,96 Enka İnşaat 4,23 4,15 1,93 ICBC Turkey Bank 4,36 4,28 1,87 Tat Gıda 3,95 3,89 1,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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