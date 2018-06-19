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Borsada en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 11,20 10,26 9,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 3,82 8,64 Ereğli Demir Çelik 10,89 10,31 5,63 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,89 5,62 Petkim 4,54 4,30 5,58 Alarko Holding 4,67 4,45 4,94 Yataş 21,22 20,24 4,84 Tat Gıda 4,14 3,95 4,81 İpek Doğal Enerji 7,11 6,79 4,71 Trakya Cam 4,35 4,17 4,32 Kipa Ticaret 2,00 1,92 4,17 ICBC Turkey Bank 4,54 4,36 4,13 Tekfen Holding 14,59 14,02 4,07 Aselsan 20,30 19,53 3,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 1,36 3,68 Anel Elektrik 2,30 2,22 3,60 Albaraka Türk 1,24 1,20 3,33 Enka İnşaat 4,37 4,23 3,31 Afyon Çimento 5,08 4,92 3,25 Ak Enerji 0,70 0,68 2,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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