Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,70 4,15 13,25 Zorlu Enerji 1,48 1,39 6,47 ICBC Turkey Bank 4,78 4,54 5,29 Afyon Çimento 5,32 5,08 4,72 Anel Elektrik 2,40 2,30 4,35 Odaş Elektrik 4,41 4,23 4,26 Migros Ticaret 19,33 18,59 3,98 Kartonsan 266,50 256,30 3,98 Alarko Holding 4,84 4,67 3,64 Emlak Konut GMYO 2,02 1,95 3,59 Enka İnşaat 4,52 4,37 3,43 Halk GMYO 0,76 0,74 3,28 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 Turkcell 11,63 11,32 2,74 Tekfen Holding 14,97 14,59 2,60 Halkbank 7,56 7,37 2,58 ASELSAN 20,82 20,30 2,56 Albaraka Türk 1,27 1,24 2,42 Soda Sanayii 6,35 6,20 2,42 Ülker Bisküvi 18,33 17,90 2,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

